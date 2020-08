L’huile d’amande douce est riche en vitamines, principalement en vitamine A, qui améliore l’élasticité de la peau ainsi qu’en vitamine E, qui accélère la réparation cellulaire. Extraite du noyau du fruit de l’amandier, cette huile est très connue pour ses propriétés adoucissantes et assouplissantes, notamment pour la peau des femmes enceintes et des bébés. Grâce à ses multiples bénéfices, elle est idéale au quotidien.

L’huile d’amande douce pour les peaux sèches.

L’huile d’amande douce a plusieurs cordes à son arcs de bienfaisance ! Ce corps gras naturel nourrit, apaise, tonifie et répare la peau. Riche en vitamines et en fer, l’huile d’amande douce renforce aussi le film hydrolipidique présent sur l’épiderme et gomme les signes du vieillissement cutané. Appliquez-en quelques gouttes sur le visage tous les jours, en la faisant bien faisant des mouvements circulaires pour qu’elle agisse en profondeur.

Elle nourrit

L’huile d’amande douce hydrate tous types de peaux, elle est particulièrement recommandée aux peaux sèches ou irritées car elle pénètre très facilement l’épiderme. Seulement quelques gouttes suffisent.

Elle peut remplacer une crème hydratante et permet aussi de nourrir les lèvres et mains gercées. Ajoutée à du sucre, elle apporte à un gommage maison des propriétés nourrissantes et permet d’éliminer en douceur les cellules mortes du visage et du corps.

Elle fortifie

Cette huile fortifie le film hydrolipidique qui recouvre l’épiderme et protège la peau. Appliquée jour après jour, l’huile d’amande douce renforce et active la réparation de la peau. Riche en vitamines et en fer, elle améliore durablement la santé des ongles. À appliquer en massage.

Elle apaise les problèmes de peaux

Apaisante, elle calme les démangeaisons et les irritations chez l’adulte comme chez l’enfant. Riche en zinc, elle soulage l’eczéma ainsi que le psoriasis et permet d’éviter les infections bactériennes dues au dessèchement cutané. L’huile hydrate ainsi la zone affectée et adoucit les démangeaisons. Pour cela, massez la zone concernée avec quelques gouttes d’huiles essentielles de camomille ou de petitgrain bigarade diluée dans de l’huile d’amande douce.

Elle prévient les vergetures

Renommée auprès des futures mamans, l’huile d’amande douce renferme des acides gras et des vitamines qui préviennent les vergetures. Elle nourrit la peau en profondeur, régule la production de sébum et élimine les peaux mortes. De plus, elle améliore l’élasticité de la peau, accélère sa réparation et estompe les cicatrices.

Elle gomme les signes du vieillissement

La vitamine E contenue dans l’huile d’amande douce est un des plus puissants antioxydants connus. Elle aide à réparer certains dommages causés par les radicaux libres. La présence de protéines ralentit également le vieillissement de la peau car elles fournissent les acides aminés nécessaires à la formation de collagène. Enfin, elle empêche la déshydratation de la peau. Au delà de ses vertus anti-âge, elle débarrasse la peau des impuretés. Extrêmement douce, elle peut s’utiliser comme démaquillant.