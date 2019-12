LIBERATION DE GUY: SES AVOCATS SAISISSENT LA COUR D’APPEL

Les avocats de Guy Marius Sagna, Me Moussa Sarr et ses confrères ont interjeté appel devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. Ils considèrent qu’il y a une discrimination dans cette affaire.

« L’affaire sera portée devant la chambre d’accusation. Nous sommes surpris de la décision qui a été rendue par le doyen des juges. Les huit personnes, qui étaient en détention provisoire, sont toutes arrêtées dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Ils sont également poursuivis pour les mêmes chefs d’inculpation, à part Guy Marius Sagna », a soutenu Me Moussa Sarr. L’un des avocats de la défense exprime sa surprise de voir Guy Marius Sagna et les deux autres retenus toujours derrière les barreaux.