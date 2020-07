L’activiste Karim Xrum Xax a finalement obtenu la liberté provisoire. Ses avocats ont introduit une requête qui a été acceptée par la cour, en raison de l’état de santé de leur client, jugée incompatible à une détention carcérale.

Me Khoureychi Ba, qui ne compte pas s’en arrêter là, estime que m’affaire doit être rejugée: «du point de vue judiciaire l’affaire elle-même doit être rejugée quant aux principes mêmes parce qu’il conserve le bénéfice de sa présomption d’innocence, or le tribunal l’avait jugé coupable de double délit comme outrage à agent et provocation d’un attroupement armé», a-t-il déclaré.

Reportage de Senego