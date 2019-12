Le juge vient d’accorder la liberté provisoire au Dr Babacar Diop, Souleymane Diockou, Mamadou Diao Diallo, Papa Abdoulaye Touré et Malick Biaye. Ce, suite à la requête déposée par leur pool d’avocats, composé de Me Moussa Sarr, Me Khouraychi Bâ et Cie.

Cependant, Guy Marius Sagna et ses deux camarades restent en prison. Le juge a rejeté leur demande de mise en liberté provisoire.