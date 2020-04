Ligue 1 et Ligue 2: Augustin Senghor fixe une date

Invité de la plateforme Foot Local qui regroupe les acteurs du football Sénégal, le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor est revenu sur la question de la fin de la saison qui se heurte à plusieurs inconnues. Ce dernier n’écarte pas la possibilité de finir le championnat dans le dernier trimestre.

« Il faut envisager de jouer au plus tôt en juillet et éviter la haute saison des pluies. Donc il ne faut pas écarter la possibilité d’aller reprendre la 2 ème partie du changement dans le dernier trimestre de l’année, c’est-à-dire à partir d’octobre, novembre décembre s’il le faut. Mais dans le monde idéal, il serait important à mes yeux, personnellement en tant que président de la fédération, qu’on puisse ne pas faire l’impasse sur cette saison, mais qu’on puisse différer la deuxième partie du championnat, qu’on puisse la jouer et de mener à son terme. Qu’on puisse régler le titre de champion, par ce que serait un vide qu’on n’ait pas un champion du Sénégal sur cette année 2020. Et, aux différents étages, aussi, qu’on ne saches pas quels sont les mécanismes de montée et de descente qui permettent d’aller vers l’autres saison qui, au besoin , pourra commencer un peu plus tard, courant 2021 », a affirmé le patron du football sénégalais. À cause de la propagation du Covid 19, l’instance dirigeante, à travers sa structure de direction, avait tranché par rapport à deux compétitions majeures. C’est ainsi que la Coupe nationale et celle de la Ligue Pro de cette année ont été annulées.