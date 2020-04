Fin de la saison de football. Ce mardi depuis l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre de la France Edouard Philippe a confirmé la fin des saisons des sports de contact collectif. Donc, plus de footl en Ligue 1 et Ligue 2. jusqu’en août. L’AG de la LFP va se réunir en mai pour statuer sur les classements de cette saison et les montées et descentes.