Ligue 1: Jaraaf tient en échec Teungueth FC (0-0)

Leader de la Ligue 1, Teungueth FC se déplaçait sur la pelouse de Jaraaf. Les deux formations se sont neutralisées (0-0) et les Rufisquois sortent encore d’une grande affiche sans perdre.

C’était l’une des deux belles affiches de cette 8e journée de Ligue 1. Le déplacement de TFC sur la pelouse du Jaraaf de Dakar laissé penser à un possible danger pour les actuels leaders du championnat. Mais rien encore. Les hommes de Youssouph Dabo ont bien géré leur rencontre, et réussir à rester invaincus après huit journées. Vice-champion en titre, le Jaraaf n’a pas réussi, comme les précédents adversaires des leaders, à entacher la feuille de route des Rufisquois. Malgré quelques fulgurances sans réels succès, les Médinois n’ont pas obtenu la victoire à Amadou Barry ce samedi. Assuré d’être leader quoiqu’il arrive, les hommes de Dabo n’ont pas pu aussi forcer le résultat de la rencontre. Zéro à zéro score final. Teungueth FC compte désormais 20 points et le Jaraaf en compte 11.

NGB s’impose face au Stade de Mbour (2-0)

Les Galactiques faisaient la réception des Stadistes de Mbour ce samedi au stade Ibrahima Boye de Ndiarème. Sorti d’une défaite cuisante face à Gorée, NGB a assuré cet après-midi en dominant les Mbourois par deux buts à zéro. NGB 12ème avec seulement six points accueillait le Stade de Mbour 10ème avec huit points. Si les visiteurs sortent d’un match nul face à leurs voisins Pélicans, les Galactiques étaient allés s’incliner sur la pelouse de l’US Gorée par trois buts à zéro. Réveil impératif pour Pape Thiaw et ses poulains qui côtoient le bas du tableau. À domicile, c’est la meilleure façon de reprendre confiance et obtenir un résultat positif, c’est ce que les Galactiques vont faire en dominant le Stade de Mbour et gagner trois place en attendant le match de Ndiambour.

L’US Gorée surprend le champion en titre GF (1-0)

C’est le coup du weekend ! L’US Gorée est allé battre le champion en titre, Génération Foot sur sa pelouse. Lanterne rouge du championnat avant cette journée, les Insulaires se sont imposés 1 but à zéro devant les Grenats. Décidément ! Rien ne va plus à Génération Foot, champion en titre de la Ligue 1 et de fort belle manière. Pas inspirés depuis le début de la saison, les pensionnaires de Deni Biram ont concédé le revers ce samedi à domicile. Et ce n’est pas face à n’importe qui. Les Grenats ont été surpris par l’US Gorée, lanterne rouge du championnat avant cette journée. Les Grenats qui pouvaient gagner beaucoup en s’assurant la victoire, ont raté la coche et susciter plus que jamais des remises en question quant à leur saison actuelle. Cette victoire permet à l’US Gorée de changer de dynamique malgré qu’elle reste dernier du classement, puisque CNEPS a fait match nul contre l’AS Douane (0-0).

