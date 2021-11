LIGUE 1 : Ouverture de la saison avec le derby As Pikine- Guédiawaye

Le derby de la banlieue entre l’AS Pikine et le Guédiawaye FC qui fait son retour dans l’élite du football national est la rencontre phare de l’ouverture de la saison 2021-2022, selon le résultat du tirage au sort effectué mercredi par la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP). Cette rencontre devant donner le top départ du championnat se déroulera au stade Alassane Djigo de Pikine.

L’AS Pikine, après avoir fait longtemps la course en tête de la Ligue 1 la saison dernière, a finalement lâché du lest à l’occasion des dernières journées, suite à l’indisponibilité de certains de ses cadors blessés. L’équipe Pikinoise a été également défavorisée par le départ de ses attaquants Amath Cissé et Landing Sagna, qui ont rejoint Bourges, en France.

Pour pallier ces absences, l’AS Pikine a essayé de se renforcer par de nouvelles recrues, mais l’équipe Pikinoise aura fort à faire avec Guédiawaye FC, de retour au sein de l’élite après un beau parcours en Ligue 2. A la faveur de son retour en Ligue 1, il essaie désormais de stabiliser et de professionnaliser son groupe de performance.

Dans cette perspective, le club de Guédiawaye s’est attaché les services de Souleymane Diallo, un technicien qui a dirigé les équipes de Teungueth FC et de l’US Ouakam ces dernières années. Diallo a de même longtemps travaillé avec Joseph Koto, alors sélectionneur des moins de 20 ans du Sénégal entre 2015 et 2017. Outre l’affiche AS Pikine-Guédiawaye, il y aura le match devant opposer Génération Foot au Jaraaf de Dakar, une rencontre entre deux équipes phares du football national.

Les autres matchs de cette première journée sont : Linguère-Mbour PC, US Gorée-CNEPS Excellence, Casa Sports-Dakar Sacré Cœur, AS Douanes-Teungueth FC, Diambars FC-Ndiambour. Le coup d’envoi du championnat est prévu le 20 novembre.