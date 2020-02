LIGUE1: Doublé de Nguette et 12e but Diallo

Grâce à un but de Diallo (63e) et un doublé de Nguette (44e, 70e), Metz n’a fait qu’une bouchée de Saint-Etienne (3-1) lors de la 22e journée de Ligue 1 ce dimanche.

Metz a paradoxalement dominé ce match, sans avoir la possession. Ce sont les Verts qui lors des 10 premières minutes ont tenté de mettre de l’intensité, frappant rapidement trois fois au but. Mais Metz n’a pas cédé à la pression a répondu en installant son jeu. Des sorties de balle propres, et une projection dans la profondeur grâce à ses joueurs de cotés et aux décrochages de Diallo.Le milieu stéphanois a été pris trop souvent dans le dos. Dans les statistiques, Saint-Etienne a beaucoup tenté et tiré. Mais il n’y avait rien de très inquiétant. Oukidja a réalisé 7 arrêts mais la plupart étaient sur lui ou des tentatives de loin. Beaucoup de centres stéphanois mais peu dangereux.

Un succès qui permet aux Messins de prendre de l’air avec la zone rouge au classement puisque sept points les séparent désormais d’Amiens, 18e et premier relégable. Pour les Verts, qui ont sauvé l’honneur avec Hamouma (90e), la saison continue d’être délicate avec une piètre 15e place au classement.

L’Homme du match : H.Diallo (8,5)

Le talent de cet attaquant se dévoile saison après saison, et il a ce soir été totalement irréprochable. Double Passeur décisif, et buteur inspiré, il est un dynamiteur de surface car il a toujours l’explosivité et le placement intelligent. Il s’est aussi offert une talonnade sublime sur le 3 ème but. Un match de haut vol !