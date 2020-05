Ne soyons pas comme des libellules en quête de nectar. Dès lors, une autorité se respecte, une loi se respecte, un Etat se respecte tout comme ses institutions. Sans loi, sans un minimum d’autorité étatique, notre pays sera comme une pirogue à la dérive.

Avec la clameur de désobéissance naît dans certains milieux toujours prompt à critiquer toute décision émanant de l’autorité. Il est bon de rappeler que l’indocilité, l’irrespect ne sont nullement et n’ont jamais été des critères de bravoure encore moins d’excellence.

Des décisions de confinement ou de réduire nos déplacements ont traversé l’histoire de notre pays de nos royaumes. Respectons à la manière des sages, les décisions liées aux stricts respects des règles barrières. Limitons nos déplacements dont beaucoup n’ont réellement aucune utilité salvatrice.

Lorsque par des circonstances nés de l’engagement citoyens et de leur culture du risque, nos médecins et agents de la santé auront réussi à vaincre la pandémie que constitue le coronavirus, les hommes de la nuit, marcheurs devant l’éternel auront alors tout le loisir de marcher et à tous les rythmes.

Mais de grâce, respectons les consignes et limitons nos déplacements dans le temps et dans l’espace.

Nous ne sommes pas des virus mais nous sommes des porteurs éventuels malheureusement efficaces de virus.

Et comme tel, ce jumelage entre virus et porteur de virus non souhaité a déjà causé la perte des milliers de gens qui ne demandaient qu’à bénéficier d’un éloignement approprié d’une distance barrière de l’élément destructeur qui est le coronavirus.

Ne soyons pas des rebelles aux décisions arrêtés par les spécialistes et par l’autorité présidentielle surtout, parce que, l’on ne partage pas les mêmes options politiques et/ou idéologiques.

Le virus ne connais ni partisan ni opposant ni grade ni classe sociale encore moins de religion ou ethnique.

Donc soyons un et rationalisons nos comportements, il y va du salut de notre pays.

EL HADJI AMADOU FALL