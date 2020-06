Linguère: 1 mort, 2 blessés graves

Un véhicule particulier de marque Peugeot 308 s’est renversé. Bilan: un mort et deux blessés graves. L’accident s’est produit à quelques encablures du croisement du village de Barkedji situé à 30 km de Linguère. Le véhicule particulier en provenance de Kidira plus précisément à Guidimakha a fait un dérapage suivi de renversement suite à l’éclatement de l’un des pneus. Le corps sans vie et les deux blessés graves ont tous été évacués à l’hôpital Maguette Lô par les sapeurs-pompiers de Linguère. »