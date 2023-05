Linguére: Aly Ngouille Ndiaye célèbre la fête du travail avec 04 dignes fils du Djoloff

La première édition de Randonnée pédestre nationale à Linguére à l’occasion de la fête du travail, le parrain Aly Ngouye Ndiaye très satisfait et salue la bravoure de 04 dignes fils sportifs du Djoloff. Ce dimanche 30 avril 2023 aura marqué la première édition de Randonnée pédestre nationale à Linguére. A l’occasion, tous les clubs de Randonnée pédestre au plan national se sont donnés rendez-vous dans la ville de Linguére où malgré la forte canicule les marcheurs parmi eux le parrain le ministre Aly Ngouye Ndiaye ont emprunté les artères de la ville de Linguére pendant 1h et 30mn.

Le point de départ c’était devant la préfecture et le point de chute la mairie qui a abrité la cérémonie d’échange entre les participants.

Le parrain le maire de Linguére Aly Ngouye Ndiaye très satisfait du déroulement de la randonnée pédestre, remercie d’abord le président de la fédération sénégalaise de Randonnée pédestre, celui du club de randonnée pédestre de Linguére conduit par Mamadou Thiobane dit Ndiole et de l’ensemble de ses collègues au rang national, le préfet de Linguere Latyr Ndiaye bref tous les participants. On ne le dira jamais assez le déplacement du club de randonnée pédestre de Tamba a beaucoup plu le ministre Aly Ngouye Ndiaye. Mention spéciale à Linguere selon le parrain car d’après l’édile de Linguere, lui et ses invités ont eu à participer à plusieurs randonnées mais celle de Linguere fait l’exception vu sa richesse culturelle a t-il déclaré.

Poursuivant Aly Ngouye Ndiaye de dire que ces retrouvailles indiquent des moments d’échanges favorisant ainsi des adhésions du au leadership du président Mamadou Thiobane. Le tournant de cette première édition de Randonnée pédestre nationale à Linguere, aura permis à en croire le parrain d’honorer quatre dignes fils sportifs (Footballeurs) du Djoloff qui ont porté haut les couleurs nationales.Parmi ces figures emblématiques Saliou Sidibé le premier Djoloff Djoloff à arborer le maillot national .Il y a également Pape Alioune Ndiaye ,le capitaine Bouna Coundoul avec ses 40 sélections .

L’absent le plus présent Feu Boye Thiam 11 ème Gainde qui a toujours accompagné l’équipe nationale de football dans plusieurs campagnes en Afrique et dans le reste du monde a poussé le parrain Aly Ngouye Ndiaye à prier pour le repos de l’âme de son âme. La distribution des distinctions ont mis fin à la cérémonie.

Samba khary Ndiaye Linguere