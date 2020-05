Linguère: Un commerçant se suicide par pendaison

Le drame a eu hier lundi 11 mai dans le village de Kébécoli, une localité du département de Linguère. En effet, il s’agit de Djibril Bâ un marchand ambulant âgé de 48 ans qui a été retrouvé mort pendu à un arbre situé près du domicile familial avec une corde. La découverte macabre a été faite par les membres de sa famille qui ont suivi ses pas jusqu’à l’endroit où le drame s’est produit. Informés, les soldats du feu de la localité en compagnie des gendarmes et du personnel soignant du poste de santé de Warkhokh, se sont transportés sur les lieux du drame pour constat d’usage. Ainsi le corps sans vie de Djibril Bâ est déposé à la morgue de l’hôpital Maguette Lô de Linguère. Pour rappel, le défunt était père de famille et ne souffrait d’aucune pathologie mentale d’après certaines sources. Jusqu’ici l’on ne connaît pas les causes exactes de ce cas de suicide qui défraie la chronique dans le Djoloff. La gendarmerie a ouvert une enquête.