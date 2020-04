Lionel Messi fait rêver l’Inter de Milan

« Messi à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes. Je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser. Cela ne l’était pas avant ce drame, alors maintenant… « . Il y a plusieurs jours, Massimo Moratti donnait espoir aux supporters intériste sur Radio Uno. Pour l’ancien président de l’Inter Milan, la crise du coronavirus peut tout changer. Une idée confirmée par la presse argentine ce jeudi. Un journaliste de la chaîne TNT Sports a affirmé à l’antenne que tout était possible : «Ce n’est pas seulement un rêve. Leo a également une offre de Newell’s Old Boys pour rentrer chez lui, mais l’Inter pousse et ce que Moratti a dit est vrai. Il y a une négociation prête, alors la décision sera celle de Messi mais l’Inter y travaille certainement», a-t-il indiqué. Pour rappel, Lionel Messi a une clause dans son contrat qui peut lui permettre de quitter le Barça après chaque fin de saison. La Pulga est sous contrat avec les Blaugrana jusqu’en juin 2021.

Au Barça, c’est flou

L’avenir de Lionel Messi (32 ans) au FC Barcelone n’a, aujourd’hui, jamais semblé aussi flou. Si son président, Josep Maria Bartomeu, a fait de sa prolongation une priorité dans les semaines à venir, les choses n’ont pas réellement avancé. Messi finira-t-il son parcours professionnel au sein de l’équipe blaugrana ? Ce qui semblait être une évidence il y a encore quelques mois ne l’est plus aujourd’hui. L’attaquant argentin tarde à prolonger un contrat qui expire à l’été 2021 et sa relation avec ses dirigeants n’est pas au beau fixe.

Cette situation alliée à la crise provoquée par le coronavirus peut donc donner quelques idées à d’autres écuries européennes pour La Pulga.