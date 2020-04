L’iPhone 12 aura un capteur Lidar

La version bêta d’iOS 14 continue de dévoiler des secrets sur les prochaines nouveautés d’Apple. Après l’oxymètre de pouls sur l’Apple Watch, un schéma découvert dans les fichiers du prochain système d’exploitation mobile montre le Lidar sur le prochain iPhone 12 Pro.

Apple s’est démarqué des autres constructeurs de smartphones avec l’absence de capteur de temps de vol (ToF), un composant de plus en plus courant sur les appareils Android. La marque semble cependant avoir décidé de rattraper son retard, et a récemment dévoilé son capteur Lidar sur son nouvel iPad Pro. Une fuite, sous la forme d’une image publiée sur Instagram par Concepts iPhone, montre le prochain iPhone 12 Pro avec le même capteur de profondeur.

Le schéma provient d’une bêta d’iOS 14 et montre l’arrière de l’iPhone 12 Pro avec quatre modules disposés en carré. Il conserve trois capteurs photo similaires à l’iPhone 11 Pro, à savoir grand angle, ultra grand angle et un téléobjectif, auxquels vient s’ajouter le capteur Lidar, une version plus haut de gamme que les habituels capteurs de profondeur des concurrents.