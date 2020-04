L’iPhone et l’Apple Watch pourraient remplacer les clés de voiture

La prochaine version du système d’exploitation iOS devrait introduire une nouvelle fonctionnalité permettant de se servir d’un iPhone ou d’une montre Apple comme clé de voiture numérique via une liaison NFC.

Apple compte vraisemblablement transformer l’iPhone et sa montre connectée Apple Watch en sésame pour contrôler l’ouverture et le démarrage des voitures. La firme à la pomme vient de publier la première version bêta d’iOS 13.4 dans laquelle le site 9to5Mac s’est plongé et a déniché une référence à une API inédite qui décrit une telle fonction.

Baptisé « CarKey », cette interface de programmation permet d’utiliser un iPhone ou une Apple Watch pour verrouiller, déverrouiller et démarrer une voiture compatible avec la technologie de communication en champ proche NFC. Il suffirait donc de se tenir près du véhicule avec le téléphone à la main ou la montre au poignet pour établir la connexion.

CarKey fonctionne même si l’Apple Watch ou l’iPhone sont déchargés

Il est précisé dans la documentation d’iOS 13.4 que CarKey n’aura pas besoin de FaceID, le système d’authentification par reconnaissance faciale, pour fonctionner. 9to5Mac explique que l’association initiale entre le terminal iOS et la voiture se fera via l’application Wallet d’Apple et l’application du constructeur automobile. « Les utilisateurs doivent placer l’iPhone sur le lecteur NFC dans la voiture pendant le processus initial, puis CarKey sera disponible dans l’application Wallet. Après cela, la clé peut facilement être ajoutée à Apple Watch », peut-on lire dans l’article. Ainsi, grâce au NFC, le système fonctionnerait même si la montre ou le téléphone sont déchargés, ce qui est évidemment indispensable.