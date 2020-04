LItalie enregistre une baisse du nombre de malades

Le nombre de malades du covid-19 a baissé lundi pour la première fois en Italie, selon le bilan officiel, passant à 108.237, soit vingt malades de moins que la veille. « C’est la première fois, c’est une donnée positive », a commenté le chef de la protection civile italienne Angelo Borrelli lors d’une conférence de presse.

Autre signal positif : le nombre de patients en soins intensifs est également en baisse et a atteint son niveau « le plus bas depuis un mois », 2.573 personnes soit une baisse de 62, a souligné Angelo Borrelli.

L’Italie a toutefois enregistré 454 décès, ce qui porte le total de morts à 24.114. Les trois régions les plus touchées de la péninsule restent la Lombardie, avec 66.971 cas et 12.376 morts, l’Emilie-Romagne (22.867 cas et 3.079 morts) et le Piémont (21.349 cas et 2.409 morts). Deux nouveaux médecins sont décédés, portant le total des décès parmi eux à 139, selon la fédération nationale des ordres de médecins (Fnomceo).