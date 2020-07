LITIGE SEDIMA/NDENGLER: BABACAR NGOM IRA JUSQU’AU BOUT

Le sujet est sur toutes les langues depuis plusieurs semaines, les populations de Ndengler (Ndiaganiao) réclament 76 hectares de terres agricoles au Groupe SEDIMA.

Mais le Pdg de SEDIMA, Babacar Ngom ne compte pas revenir sur ses pas.

D’emblée, il a tenu à préciser: « si je dois restituer les terres, je vais les restituer à la population de Djilakh », puisque, dit-il, c’est Djilakh qui lui a attribué les terres.

Babacar Ngom d’ajouter que la recherche de la vérité prime sur l’appropriation de ces terres, « Si c’était uniquement la terre, il n’y aura pas de polémique. On m’a demandé de prendre 1 000 ha en Casamance. Ce n’est pas un problème de terre, mais de vérité. C’est une question de légalité et de légitimité et nous avons les deux à la fois ».

Ainsi, le patron de SEDIMA compte se défendre jusqu’au bout. « Chaque 15 jours, je paye 7 à 8 millions pour avoir la Gendarmerie. C’est elle qui est là-bas. Peut-être que je serais tué, mais j’irai là-bas », déclare-t-il. Il précise toutefois avoir demandé aux hommes qu’il a placés là-bas d’éviter la confrontation.

Toutefois, l’espoir subsiste qu’une solution soit bientôt trouvée. Le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana s’était rendu à Ndengler pour un rôle de médiation. « Le ministre Fofana est sur le point de trouver une solution. C’est en bonne voie », révèle Babacar Ngom.