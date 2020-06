Littoral Dakarois: « Moi Président, je vais tout raser »

Ousmane Sonko, s’il est élu Président de la république, va démolir toutes les nouvelles constructions illégales sur le littoral Dakarois. «Les gens peuvent construire sur le littoral, mais, une fois au pouvoir, nous allons détruire toutes ces construction illégales. Les sénégalais doivent avoir accès à la plage. Et aujourd’hui vous avez constaté qu’il n’y a plus rien. On ne dispose que d’une petite partie pour se baigner et faire du sport. Tout le littoral a été attribué à des gens», déplore l’opposant. Ivre de colère, le député, persiste et signe que toutes les responsabilités seront situées. «Aux autorités administratives qui signent les documents, nous leur disons que leur responsabilité est engagée et elles devront rendre compte demain. Et ça sera différent de la traque des biens mal acquis, qui était un règlement politique. Pour cette fois, il n’y aura pas d’interventions quels qu’ils soient», a prévenu le député.