Liverpool est sacré champion d’Angleterre après la contreperformance de Manchester City face à Chelsea (1-2). Le fruit d’une saison exceptionnelle pour les Reds.

C’est fait ! Trente ans après son dernier titre de champion, Liverpool, club anglais le plus titré sur la scène européenne, remonte sur le toit de l’Angleterre. L’équipe de Jürgen Klopp a été sacrée ce jeudi soir après la contreperformance de Manchester City dans le choc contre Chelsea (1-2), à Stamford Bridge, et au lendemain d’un succès sans appel contre Crystal Palace (4-0), pour le compte de la 31e journée.

Une saison historique

Ce titre de champion vient couronner une saison presque parfaite pour le club de la Mersey, qui fait la course en tête depuis l’été dernier. Un an après une bataille mémorable et frustrante contre Manchester City, Liverpool a pris sa revanche en affirmant sa domination sans jamais faiblir. Les Reds ont même réussi la prouesse de concéder leur premier et unique revers en championnat au mois de février, face à Watford (0-3). Avant cela, ils avaient réalisé une incroyable série, avec plus d’un an sans la moindre défaite en Premier League. Ils totalisent 86 points sur 93 possibles cette saison.

La victoire de Jürgen Klopp

Ce sacre est évidemment la réussite de Jürgen Klopp. L’Allemand a su trouver les ressources pour transmettre des vertus mentales exceptionnelles à ses hommes. Les nombreux points arrachés dans les arrêts de jeu sont là pour l’attester. Tactiquement équilibrée, son équipe a aussi su s’adapter aux problématiques de ses adversaires, alternant un football de possession avec son jeu habituel, plus direct. Porté par son trio offensif Salah-Firmino-Mané, Liverpool a pu s’appuyer sur un onze performant dans tous les compartiments du jeu, avec une défense hermétique symbolisée par la domination de Virgil van Dijk, un gardien serein (Alisson) et un milieu complémentaire.

La crise sanitaire laissait planer une certaine incertitude. Jürgen Klopp et ses hommes craignaient le terrible scénario d’une saison blanche. Mais la reprise du football outre-Manche ne laissait plus de place au doute. Et c’est dans ce contexte si particulier, avec des matchs disputés dans des stades vides, que le club le plus populaire a été délivré. Comme un énième paradoxe pour un club mythique ne fait jamais rien comme les autres…