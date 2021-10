Liverpool : Sadio Mané atteint la barre des 100 buts

L’international Sénégalais Sadio Mané vient de marquer son centième but en Premier League face à Watford d’Ismaïla Sarr. Au total, c’est 21 buts pour Southampton et 79 buts pour Liverpool.

Sadio Mané devient, avec ce but, le troisième joueur africain à marquer au moins 100 buts dans cette compétition, après Didier Drogba et son coéquipier, Mohamed Salah. Il les rejoint donc dans le Top 3. Il a joué neuf fois contre Watford en Premier League et a marqué 6 buts, la dernière fois il aidait Liverpool à gagner 5-0 à Anfield en février 2019.

Cette saison, la star du football sénégalais a marqué 5 buts en sept matches de championnat, dont 4 lors de ses 5 derniers matchs.