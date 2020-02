Liverpool: Sadio Mané renonce à ses vacances d’hiver

Sadio Mané veut réunir toutes les conditions pour un «grand retour» après sa blessure. Et pour y arriver, l’attaquant des Reds, qui devrait retrouver les pelouses le 15 février, a renoncé à ses vacances d’hiver.

Le 23 janvier dernier, Sadio Mané a interrompu son match face à Wolverhampton suite à une déchirure musculaire. Une blessure qui lui a fait manquer trois matchs de Premier League.

L’attaquant des Reds devrait revenir face à Norwich ce 15 février, et se donne les moyens d’être prêt avant ce rendez-vous.

C’est ainsi que Mané travaille dur pour revenir plus fort. L’attaquant des Reds tente de se remettre de sa blessure à tout prix afin de revenir à temps pour le déplacement à Norwich. Et pour y arriver, l’international séné­galais entend faire des sacrifices.

Alors que ses coéquipiers sont en train de profiter de leurs vacances d’hiver, Sadio Mané a décidé d’accélérer son retour de blessure à Melwood. Selon Liverpool Echo, le Ballon d’Or Africain se tue au centre d’entrainement de Liverpool afin d’être au top pour le voyage à Norwich le 15 février.

Pendant son absence, son «pote» Mo Salah en a bien profité en claquant 3 buts. Avec 14 réalisations, l’Egyptien se retrouve devant le Sénégalais (11 buts). Ce qui annonce une fin de saison palpitante entre les deux artificiers des Reds.

Sacré Ballon d’Or africain 2019, Sadio Mané devra confirmer pour 2020. Et pour inscrire son nom un peu plus dans la légende, l’international sénégalais a encore deux trophées à brandir. Pour qu’il soit élevé au rang des meilleurs joueurs de tous les temps, il doit commencer par deux titres qui lui tendent les bras dans cette nouvelle année.

Le premier trophée est collectif. Il s’agit de la Premier League. Visiblement, ce titre est facile à aller chercher pour le natif de Bambali puisque son club Liverpool cartonne dans le championnat anglais larguant son principal dauphin, City, à… 22 points. Un gros écart historique quasi impossible à rattraper pour les hommes de Guardiola.

Du coup, l’enfant de Bambali est sur la voie royale pour soulever son premier titre en Premier League depuis son arrivée à l’été 2014 et pour Liverpool 30 ans après.

Le deuxième trophée est individuel. Si le premier semble être à sa portée, le deuxième pourrait être difficile à acquérir. Mais pas impossible s’il garde son niveau de performance. 4ème au Ballon d’Or 2019 France Football, le joueur de Liverpool aura sûrement pour ambition de viser la première place. Tout en devenant le deuxième joueur africain à le gagner après George Weah en 1995. Ce trophée sera dans sa ligne de mire parce qu’au lendemain de la cérémonie du Ballon d’Or le 2 décembre dernier, le joueur avait déclaré : «Rendez-vous en 2020.» Une brève déclaration qui a tout son sens. Donc Sadio Mané sait à quoi s’attendre en 2020 afin de graver un