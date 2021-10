Locales 2022: Les écologistes fixent leur date

En perspective des élections locales, un autre pôle se dégage dans l’opposition. Il s’agit de la Coalition : « Alternative, Les Verts ». Laquelle réunit les Partis et mouvements écologiques du Sénégal. Le lancement officiel de cette coalition est prévu ce vendredi.

La coalition « Alternative, les Verts » a déclaré dans un communiqué qu’elle « est basée sur le consensus que la priorité écologique est gage de paix, de stabilité sociale et de consolidation de la démocratie. C’est en plaçant l’écologie à la source des décisions, qu’adviendra l’ère du développement durable, et inclusif au Sénégal ».

On annonce dans cette coalition une dizaine de partis et mouvements écologiques, dont le Rassemblement des Ecologistes du Sénégal (RES, les Verts), Naatal Sénégal, l’Alliance des Verts (ADV) et l’Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES). Ces partis et mouvements écologistes ont minutieusement travaillé pour l’avènement de cette coalition dont la naissance est toute naturelle, car ils partagent la Doctrine des Verts Mondiaux et de l’Écologie Politique.