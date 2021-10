Locales 2022: Macky Sall traine toujours sur ses choix

A moins de 14 jours de la clôture des listes pour les élections Locales, aucune liste de la coalition présidentielle n’est encore connue. Plusieurs coalitions comme la République des valeurs à Thiès et Yewwi Askan Wi à Dakar ont annoncé leur tête de liste. Mais à la coalition Benno Bokk Yakaar, on ne sait pas toujours qui est qui et qui doit faire quoi…Tous attendent les ordres du patron Macky Sall.

Le 3 novembre à minuit, plus aucune liste ne sera recevable et actuellement aucune liste de la coalition présidentielle n’est encore publiée. Pour l’instant tous les membres de Benno Bokk Yakaar qui veulent être investis comme candidat donnent la même réponse: « nous sommes des militants et nous nous conformons à la discipline du parti ». Et personne dans la coalition Benno Bokk Yakaar ne sait qui sera le candidat à Dakar, Thiès ou même à Podor et Saint-Louis.

Plus loin personne ne sait si c’est Abdoulaye Diouf Sarr, Mame Mbaye Niang ou Amadou Ba qui conduira la liste pour la mairie de la ville de Dakar. Autre lieu Abdoulaye Diouf Sarr dont la candidature est portée par une partie de la communauté Léboue et des syndicats de travailleurs de la Santé.

En tous cas s’ils le savent ou pas la coalition Benno perd du terrain car les autres candidats autoproclamés ou désignés ont déjà commencé leur campagne de proximité en faisant du porte à porte de Dakar à Keur Massar. Et pourtant à la faveur de la modification du code électoral, ces candidats ne sont pas tenus d’attendre les directives du président du parti.

Source: Xibaaru