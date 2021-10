Locales 2022 Mbacké: Rewmi Touba dit niet Macky

Le choix de Matar Diop, haut conseil des collectivités territoriales, comme tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakar du département de Mbacké aux prochaines échéances électorales sème déjà la discorde.

Une partie des jeunes du parti Rewmi de Touba se dit surpris de ce choix et compte même mettre une liste parallèle avec comme liste Mouhamed Cissé. Face à la presse hier Modou Sall “Naylère” responsable de la jeunesse Rewmi Touba précise que Matar Diop n’est même pas connu dans le département. Selon lui, ce choix a été influencé par certains responsables Apr de la localité sans concertation.

Ces jeunes appellent leur chef de parti Idrissa Seck et le patron de la coalition Bby de revenir le plus rapidement possible sur cette décision avant que le pire se produise le 23 janvier prochain.