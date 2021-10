Locales 2022 : Plus De 100 Candidatures Féminines Déjà Recensées

Les femmes comptent aller massivement à l’assaut des collectivités locales. Au cours d’une manifestation organisée hier, la sociologue Fatou Sow qui déplore la sous-représentation des femmes dans les collectivités locales 2022, a fait savoir que pas moins de 103 candidates sont déjà recensées.

Au Sénégal, les hommes dirigent 98 % des mairies. C’est la conclusion d’une étude qui a convaincu les femmes politiques de se réunir autour d’un cadre, le Caucus, pour travailler à changer cette situation. Et c’est dans ce sens que des femmes, avec à leur tête des leaders comme Fatou Sow, ont organisé une marche, sous le thème : ‘’Les femmes à l’assaut des mairies’’.

Une manifestation au cours de laquelle plusieurs candidates ont été investies. ‘’Après les négociations au sein des coalitions, nous avons fait la base des données des femmes candidates. Nous sommes à 103 femmes candidates.

On ne nous dira pas qu’il n’y a pas de femmes qui veulent devenir maires. Nous rappelons aux leaders politiques leur engagement d’investir au moins 10 % des femmes sur les listes’’, plaide Fatou Sow. Et la sociologue de poursuivre : ‘’Nous avons eu 43% de femmes à l’Assemblée nationale et 47% dans les collectivités locales.

Les études ont montré que les femmes sont faiblement représentées dans les instances des partis politiques. C’est au cours de ces études que nous nous sommes rendu compte que 98 % des mairies sont entre les mains des hommes’’.

La socialiste qui déplore cette sous-représentation des femmes dans les collectivités territoriales et dans les partis politiques, rappelle que la lutte pour une meilleure représentation des femmes dans les instances politiques a connu son point fort en 2010, avec le vote de la loi sur la parité. Et pour permettre un équilibre entre homme et femmes dans les directions des collectivités locales, Fatou Sow et Cie invitent les populations à voter pour les listes dirigées par des femmes.