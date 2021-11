Locales : 66 bulletins de vote pour choisir un maire

Le Sénégal fera face à un nombre pléthorique de listes pour les prochaines élections locales le 23 janvier 2022. Une situation qu’on pouvait empêchée avec le système des parrainages ? Aujourd’hui, sans parrainage, les coalitions et candidatures indépendantes foisonnent et la caisse des dépôts et consignations croule sous le poids des cautions qui atteignent plus d’un milliard FCFA. Les élections locales du dimanche 23 janvier 2022 vont atteindre un record de coalitions en compétition jamais égalé au Sénégal…

Selon des informations parues dans un quotidien de la place, « 66 coalitions ont déjà déposé leur caution à la Cdc ». Et toujours selon le quotidien, « sur cette liste, il y a seulement 21 partis politiques, coalitions de partis et entités regroupant des personnes indépendantes qui ont déposé une caution pour les communes et départements ». Et le journal de conclure que « la caution étant fixée à 15 millions de Fcfa pour chaque type d’élection, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a encaissé près d’un milliard Fcfa.»

66 coalitions ont déposé leur caution à la CDC. Ce qui veut dire que la direction générale des élections va imprimer 66 bulletins de vote différents les uns des autres. Et ce qui veut aussi dire que dans les bureaux de vote, on risque de se retrouver en face de 66 bulletins de vote à prendre pour rentrer dans les urnes. Certes toutes les coalitions ne sont pas représentées partout dans l’ensemble des 577 collectivités locales…Mais si dans une localité comme à Dakar ou Thiès, Mbour, Saint-Louis ou Ziguinchor, toutes les coalitions se retrouvent…Alors voici ce qui pourrait se passer.