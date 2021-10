Locales à Barkédji: Les leaders de BBY attendent le mot d’ordre de Macky et “déboutent “Aly Ngouille Ndiaye et Samba Ndiobène Kâ…

En prélude aux élections locales prévues le 23 Janvier 2022, les leaders et militants de la coalition présidentielle, le Benno Bokk Yaakar de Barkédji (département de Linguère) a tenu, ce dimanche 24 Octobre 2021, une réunion au niveau de la Mairie de ladite localité. Ce, pour discuter de divers points ayant trait à ces échéances, histoire de parer d’éventuelles querelles de clocher au niveau de la Commune de Barkédji. Ainsi, à l’unanimité, ils ont décidé de laisser le Président Macky Sall , par ailleurs Président de l’APR et de la Coalition BBY, le soin de faire son choix sur les candidats devant conduire les listes de la majorité. Pour eux, ils seront derrière la ou les personne(s) choisis par leur mentor politique et, sans aucune velléité de contestation.

A l’issue de cette rencontre, tous les prétendants ont ainsi promis d’accepter le choix du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall , non sans étaler une liste de doléances à satisfaire pour la Commune de Barkédji.

Conscients des innombrables manquements de la Commune notés au niveau de plusieurs secteurs, les barkédjois, ceux de la mouvance présidentielle ,en particulier, ont bien profité de cette réunion pour lister les maux dont souffre cette localité.

A les en croire, une audience avec le Président de la République est une nécessité afin de venir à bout de leurs problèmes. Des postes de responsabilité pour les ressortissants de Barkédji dans divers organismes et instituions étatiques comme : CESE, HCCT, Présidence du Conseil Départemental, Députés sont une demande forte des populations. Ils réclament la construction d’un Lycée moderne, un nouveau château d’eau, l’aménagement de la vallée, un pont pour faciliter la mobilité des habitants de la montagne durant l’hivernage.

L’autre doléance déclinée à l’unanimité par les populations de Barkédji est l’immixtion des ministres Samba Ndiobène et Aly Ngouille Ndiaye dans le jeu politique local et, notamment, au niveau de Barkédji. Ils leur demandent de se retenir et de s’abstenir des affaires politiques de Barkédji car, c’est un problème majeur puisqu’il est source de plusieurs divergences qui plombent le développement de leur localité.

A noter aussi que Samba Ndiobène Kâ n’a pas été représenté puisque le responsable Ousmane Samba Dalal n’a pas répondu présent à cette rencontre. Ousmane Caroumbel Sow, lui aussi ,a été très bien représenté. Amadou Sow alias “Guerrier” était de la partie de même que le Maire sortant et Bohom Samba Léity. Daouda Samba Ndiourwane Sow (DF OMVG) , un responsable d’envergure du parti présidentiel n’était pas venu pour des obligations liées à sa fonction( il était en Gambie pour les besoins de l’inauguration de la sous-station et du réseau de lignes électriques de l’Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve en Gambie (OMVG) à Jarra Soma) mais, il était dignement représenté. Une cérémonie chez nos “Bokkas” , nous dit-on , qui avait également vu la présence du Chef de l’Etat Macky Sall