Locales à Sédhiou : Dr Annette Seck talonne Boubacar Biaye

Les séries de surprises se poursuivent concernant les choix du président Macky Sall en ce qui concernent les candidatures communales et départementales. Dans le département de Sédhiou, surprise générale car le président Boubacar Biaye est passé à la trappe. Il a été zappé par Macky Sall et à la place c’est le Dr Annette Seck Ndiaye qui a choisit pour conduire le département.

À l’image de son collègue Sadio Dansokho sanctionné par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar dans les investitures au Conseil départemental de Saraya, C’est Dr Annette Seck Ndiaye qui a été investi pour la tête de liste du département de Sédhiou à la place de Boubacar Biaye.

La directrice de la pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) qui a donné l’information dans un post. Après avoir remercié le patron de la coalition, elle a d’emblée sollicité le soutien en particulier des femmes du département de Sédhiou “pour lesquelles mon engagement pour leur cause demeure pour moi une priorité”. , je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, Président de la Coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar, pour la confiance qu’il vient de placer sur ma modeste personne pour conduire la liste départementale de SEDHIOU aux élections locales de 2022 a t-elle soulignée.

Ainsi, la tête de liste du département de lancer un appel à la mobilisation pour la victoire. “Je sollicite le soutien de tous, particulièrement celui des femmes du département de SEDHIOU pour lesquelles mon engagement pour leur cause demeure pour moi une priorité. J’adresse mes sincères remerciements à toute la population de Marsassoum qui n’a jamais cessé de m’apporter son soutien et de marquer son attachement à mon endroit. Je lance un appel à tous mes frères et sœurs du département de SEDHIOU afin qu’ensemble dans la cohésion et la solidarité nous puissions relever une nouvelle fois le défi de ces élections locales de 2022” avance la directrice de la pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA).