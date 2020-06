Locales: les promesses de Mary Teuw Niane pour briguer la Mairie de St-Louis

Le bras de fer entre Mary Teuw Niane et Mansour Faye pour la mairie de Saint Louis s’annonce palpitant. Sur un message posté sur Facebook, l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur a confirmé, non sans l’avoir enroulée dans de belles promesses, sa participation aux prochaines élections locales.

« Choix des noms des rues, des places publiques et des infrastructures qui relèvent de la Mairie de Saint-Louis. Si je suis élu Maire de Saint Louis, un élément de mon programme est le choix des noms de manière inclusive et participative par la population de la commune. En particulier, la Place Faidherbe et le Pont Faidherbe seront renommés. En ce qui concerne la statue de Faidherbe, elle sera enlevée et remise au CRDS (exIFAN) », a posté le nouveau PCA de Petrosen.