Depuis quelques mois, l’Occident est redevenu le phare du monde. Pas au plan scientifique et technique mais par les chiffres macabres issues de la Covid-19 qui jette une lumière ténébreux sur l’évolution médicale mondiale.

En bâtissant leurs civilisation sur la base d’une césure manichéenne et maudite entre le discursif de la pensée dite blanche et l’intitulé de la pensée dite nègre ;

En prenant un unilatéralisme culturelle et politique dans les rencontres les plus feutrés comme l’spectaculaire ;

L’Occident a failli dans le processus infini de transmission de la connaissance, donc de l’humanisme.

La Covid-19 vient lui rappeler que le nombrilisme n’a jamais été un bouclier efficace dans la durée pour construire une grande civilisation.

Pour avoir nié les autres, dénier les valeurs de civilisation jugées mineures, pour avoir pensé que seules les valeurs occidentales sont les seules qui méritent d’être étudiées, d’être vécues, l’Occident a reçu la Covid-19 comme une tuile sur le crâne.

La pandémie du coronavirus a ainsi révélé la fragilité des occidentaux. Ils ont été débordés, déboussolés, parfois humiliés du seul fait, qu’ils ont pensé que leurs valeurs étaient les seules qui méritaient d’être étudiées.

Ils ont surestimé celles-ci, qu’elles ont légitimées sur la tutelle de la négation des autres. Ils ont pensé et enseigné que seules l’Afrique et l’Asie étaient les berceaux des drames et le resteront pour des siècles, et des siècles.

Ils ont aussi pensé et enseigné que la vérité, la science, les découvertes scientifiques et techniques ne pouvaient avoir comme origine que l’Occident.

Le rêve messianique de grandeur, de supériorité, d’ambition démesurée de diriger éternellement le monde se sent ainsi effondré. Lamentablement !

Aujourd’hui, il est à entendre, au regard de la leçon de modestie à tirer de la Covid19, de relever que la résolution de problème de type planétaire et avenir, ne pourra se faire qu’avec les autres.

Dès lors, il appartient à l’Afrique, encore une fois de relever le défi humiliant de la cavernisation, de la négation, de notre ère, de notre marginalisation dans l’histoire.

Il s’agit d’avoir conscience en soi, confiance en soi, mais aussi foi en l’avenir.

EL HADJI AMADOU FALL