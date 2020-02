L’OFNAC REMET SES RAPPORTS 2017 ET 2018 A MACKY, 5 RAPPORTS D’ENQUETE REMIS AU PROCUREUR

Le président Macky Sall a reçu ce vendredi les rapports d’activités 2017 et 2018 de l’office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), rapporte la présidence de la République sur sa page Facebook.

La même source indique l’OFNAC « a examiné 23 dossiers pour 5 rapports d’enquêtes ».

« La sensibilisation et l’information ont aussi été privilégiées pour une meilleure appropriation des valeurs de transparence et d’intégrité, une approche préventive au niveau central et au niveau déconcentré », souligne-t-elle.

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption est une Autorité administrative indépendante consacrée par la loi depuis le 28 décembre 2012.

Elle a pour mission la prévention, la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes.

La loi n°2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine a également confié à l’OFNAC la responsabilité de recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties.