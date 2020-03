Loi d’habilitation: L‘Assemblée a pris cette décision

L’Assemblée nationale du Sénégal qui se penchait exclusivement sur le projet de loi d’habilitation soumis par le chef de l’Etat, a décidé de démarrer les travaux de commission demain mardi.

Elle va ainsi entamer le processus, mais, tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. «La conférence des présidents s’est organisée pour que nous puissions nous réunir en format réduit, aussi bien en commission qu’en plénière», nous renseigne une source parlementaire très proche du dossier.

Elle explique que le texte suivra une procédure normale puisqu’il s’agit d’une loi ordinaire. «La commission se réunira. Les membres de ladite commission voteront puis on vient en plénière. Le rapport sera présenté. Une fois que le rapporteur aura fini, on procédera au vote. Le vote n’a besoin que d’une majorité absolue des membres présents», explique-t-il. Et pour cette plénière, elle sera tenue au plus tard le jeudi.

Pour rappel, le chef de l’Etat Macky Sall avait annoncé ce texte depuis lundi dernier. Il habilite le Président de la République à prendre, pour une durée de trois mois, des mesures relevant du domaine de la loi. Son objet: faire face aux impératifs d’ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le Covid-19.