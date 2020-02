l’OL fait tomber la Vieille Dame

En signant une prestation pleine, l’OL a réussi l’exploit de faire chuter la Juve, ce mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions (1-0).

Ce n’est que le match aller, mais l’OL a le droit de rêver. En s’imposant face à la Juventus et sans but encaissé à l’occasion de la première manche des 8es, l’équipe de Rudi Garcia s’est mise dans les meilleures prédispositions pour une qualification (1-0). Les Gones ont fait exactement ce qu’il fallait pour se retrouver en ballotage favorable et rêver en un quart. Lucas Tousart a été le héros du match en signant le but de la victoire, mais c’est toute l’équipe, ainsi que son coach, qui sont à féliciter pour cette brillante copie.

Tout était réuni pour que l’OL se surpasse, y compris le soutien des supporters. Ces derniers jours, les Ultras avaient multiplié les offensives contre leur club à travers des communiqués saillants, mais une fois la rencontre démarrée, ils ont été complètement derrière leurs troupes. Et cela s’est vu, avec des Gones portés par une force inhabituelle, face à un adversaire considéré pourtant comme l’un des meilleurs d’Europe.

L’OL a fait preuve de courage et en a été récompensé

Après un petit round d’observation, les Rhodaniens ont commencé à prendre des risques et s’inviter dans la surface adverse. Au fil des minutes, la pression s’est fait importante sur les buts gardés par Wojciech Szczesny et il a suffi que les Piémontais se retrouvent à dix, à cause de la sortie de Mathijs De Ligt pour cause de blessure, pour que le verrou turinois saute. On jouait la 31e minute lorsque Tousart a délivré les siens sur une reprise sans contrôle dans la surface après un excellent travail de Houssem Aouar sur le côté gauche. Ça faisait 1-0, l’exploit était en marche.