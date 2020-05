L’OMS et l’ONU (…) ont failli

J’ai toujours trouvé excessive cette sorte de panique outrancière qu’on nous a » vendue » (forcément à de vils desseins). On s’est trop focalisé sur LA solution, en oubliant d’étudier en toute sérénité la véritable source DU problème. En installant, alimentant, entretenant et maintenant ce nuage de fumée terrorisant, les instigateurs et/ou profiteurs de ce » chaos » ont réussi à confiner nos neurones, obstruant toutes les voies et pistes de réflexion menant à un diagnostic objectif du « mal». Il n’existe aucun problème insoluble, sauf ceux mal posés. La peur inhibe les facultés intellectuelles. Celle savamment distillée et entretenue par le biais des puissants supports » audio-visurtuels » jouant sur notre addiction / dépendance à ces médias, a fini de titiller les fibres activant nos instincts de survie avec leurs relents bassement animaux. La plus grande erreur aura été de nous être EXCLUSIVEMENT reposés sur les recommandations des scientifiques qui en réalité n’avaient que peu ou pas assez de certitudes sur ce » nouveau virus » , en occultant le fait qu’une pandémie impliquait nécessairement une approche globale dans son amorce , tant ses conséquences aux plans socioéconomiques pouvaient être plus désastreuses dans la durée, que le mal en cause.

Des institutions (OMS, ONU) et des Etats ont failli ou montré l’étendue de leurs limites dans la prise en charge des préoccupations primaires des gens qu’ils étaient censés protéger. Ce monstre (Covid 19 ) qu’on a ( volontairement ou non ) créé nous a au moins permis de constater à quel point nous sommes tous ( génétiquement ) semblables , mais également rigoureusement identiques quant à l’émotivité sous-tendant nos réactions primesautières devant un mal , avéré ou non, quel que soit son degré de létalité .

On en arriverait presque à souhaiter que le Coronavirus, au moment de disparaitre, emporte avec lui ce qu’il y a de pire dans ce monde, ayant constitué la cellule » souche » par laquelle, il a pu exister.

Le reste du monde, ayant survécu par le strict respect et l’accoutumance des / aux » mesures barrières » (à géométries variables), sera forcément contraint de repenser » LE VIVRE ENSEMBLE » autrement. Autrement …

Primso FAM