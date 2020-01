Londres: Une banque anglaise dans les gravats du stade olympique de Diamniadio

Le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et Saif Malik, PDG de Standard Chartered Bank, signent à Londres un accord de financement pour la construction du stade olympique de Diamniadio. Coût d’investissement: 238 millions d’Euros.

e ministre Amadou HOTT accélère décidément la cadence. Annoncée dans les starting-blocks par Confidentiel Afrique, il y’a un mois, la banque Standard Chartered Bank fait son entrée au Sénégal, via son guichet de financement. Standard Chartered Bank s’est engagée à participer au financement du futur stade olympique de Diamniadio, dont la pose de la première pierre est attendue le 20 février 2020. En marge du Sommet Royaume Uni-Afrique, à Londres, un accord de financement a été signé entre le ministre de l’Économie et du Plan, Monsieur Amadou Hott et Saif Malik PDG de Standard Chartered Bank. Le montant de l’investissement pour la construction du stade est de 238 millions d’euros. Les travaux vont durer 17 mois. La réalisation de ce stade olympique est un Voeu cher au Président Macky Sall, bien inscrit, dans son programme Plan Sénégal Émergent (PSE). Une bouffée d’oxygène aussi, pour la bonne tenue des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse prévus en 2022 au Sénégal, grâce à l’entregent de Mamadou Diagna NDIAYE, fidèle et proche collaborateur du Chef de l’État, Macky SALL, qui s’est beaucoup investi pour décrocher le quitus d’abriter cet événement grandiose en terre sénégalaise.