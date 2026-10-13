Louga : Ils débarquent, percent le mur des toilettes du marché et emportent 150 millions de FCFA

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Un cambriolage spectaculaire à Louga a vu un gang de malfaiteurs dérober des bijoux en or d’une valeur estimée à 150 millions de FCFA, plongeant la ville dans un climat de psychose face à l’audace de ces criminels professionnels.

Des bijoux en or d’une valeur de cent cinquante millions de FCFA ont été dérobés du coffre-fort d’une bijouterie à Louga. Un cambriolage qui porte la signature de véritables as du casse, créant la psychose dans la capitale du Ndiambour.

Pour le modus operandi des cambrioleurs s’avère d’une ingéniosité redoutable. Fins connaisseurs des lieux, les criminels avaient repéré la faille majeure du système de sécurité : l’unique caméra de surveillance de la bijouterie ne filmait que la devanture principale. Contournant le piège numérique, la bande s’est glissée dans la boutique par l’arrière de l’établissement. Armés d’outils de démolition, les malfaiteurs ont littéralement percé un trou béant à travers le mur des toilettes, qui donne directement sur une rue déserte