Louga :Les travaux de rénovation de Promovilles livrés dans 5 mois

Le Programme de Modernisation des Villes (Promovilles) va achever ses travaux routiers et d’assainissement en cours d’exécution dans la commune de Louga, afin de les livrer dans »cinq mois », a-t-on appris, hier, de sa responsable technique, Aïssatou Ndoye Ndiaye.

« Les travaux sont presque achevés. Nous en sommes à 95% .Cela veut dire que tous les travaux de chaussée et de d’assainissement, ainsi que les trottoirs ont été faits. Il ne reste que la pose des lampes destinées à l’éclairage public», a assuré Mme Ndiaye. S’exprimant à la fin d’une visite des chantiers, elle a dit que les travaux de Promovilles dans la commune de Louga, qui consistaient à rénover la voierie et les ouvrages d’assainissement, ont coûté 3,8 milliard de Francs Cfa. L’avenue de la gare, le quartier Artillerie, Keur Serigne Louga Est et l’avenue El Hadji Samba Khary Cissé, sont les endroits où étaient exécutés les ouvrages. «Il y a eu des travaux supplémentaires qui ont fait l’objet d’un avenant. Nous venons juste d’avoir l’aval du bailleur et nous attendons son approbation pour démarrer ces travaux supplémentaires « , a précisé Aïssatou Ndiaye Ndoye. Selon elle, les travaux supplémentaires consistaient à aménager le Boulevard Abdou Diouf. «Pour les délais de livraison, il faudrait attendre cinq mois», a dit Mme Ndiaye, précisant que ces délais concernent l’ensemble des ouvrages. Les riverains des chantiers rencontrés lors de la visite de la responsable technique du Promovilles ont salué la rénovation de ces infrastructures. Certains d’entre eux ont demandé, par exemple, qu’il y ait davantage de dos d’âne pour diminuer d’accidents. Les travaux ont été exécutés «de façon participative », a souligné Mme Ndiaye. Expliquant que la mairie, les délégués de quartiers, les responsables des établissements de santé et des écoles ont été consultés pour que tous les ouvrages soient à leur juste place.

Sidy THIAM