LOUGA: UN ENFANT DE 9 ANS TESTÉ POSITIF AU COVID-19

Un nouveau cas positif au Covid-19, âgé de 9 ans, a été détecté à Louga samedi. Ce qui porte à 29 le nombre de personnes infectées dans la région.

Le garçon habite à Sakal, une commune de la région de Louga. “Le nouveau cas positif a été évacué à Dalal Diam à côté de son grand-père pour gérer la dimension psychosociale du patient’’, a expliqué à l’Agence de presse sénégalaise le médecin-chef.

Il a annoncé que cinq patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et vont rejoindre Louga sous peu, ajoutant que deux des malades étaient sous traitement à Diamniadio et les trois autres à Dalal Diam de Guédiawaye.

La région de Louga compte désormais 24 patients sous traitement dans les hôpitaux de Saint-Louis, Dalal Diam de Guédiawaye et Diamniadio, a-t-il dit.