Lutte contre le Covid-19 : Début de la rupture du consensus

Les propos du professeur Seydi, Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, à propos de la situation de l’hôpital régional de Ziguinchor n’ont pas plus au Ministère de la santé et de l’action sociale.

Dr Aloyse Diouf, a, en des termes à peine voilés, critiqué la démarche du Professeur insistant sur le fait que le linge sale se lave en famille.

Une réaction qui n’a pas du tout plus au Forum civil et au syndicat de l’enseignement supérieur pour ne citer que ceux-là. Car, en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux à s’insurger contre ce qui a été qualifié de ‘’friction’’.

Dans la même dynamique des couacs notés ces derniers jours, beaucoup de sénégalais n’ont pas compris la descente du Préfet de Dakar Alioune Badara Samb à Walf pour faire une injonction d’obligation de port de masque à un journaliste, à ses chroniqueurs et à ses invités.

Pendant ce temps, dans d’autres télévisions de la place, les journalistes faisaient aussi tranquillement leurs émissions sans masques. Le choix de la descente sur Walf est révélateur d’un début de la rupture du consensus autour de la lutte contre le Covid-19.

En effet, quand le 03 mars, le premier cas se signalait au Sénégal, tous les fils de la Nation s‘étaient fait le devoir de répondre à l’appel du Chef de l’Etat dans un élan œcuménique contre la pandémie.

Depuis, une loi de réhabilitation a été votée permettant à Macky de gérer le pays par ordonnance. Il décrété l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu en limitant fortement les libertés sans que personne ne trouve à en redire.

Mais, depuis que la polémique sur les contrats de riz et le convoyage des denrées a été enclenchée, le Sénégal a replongé dans ses polémiques politiciennes.

Et il y a une explication à tout. Ce n’est pas parce que les autorités étatiques ont reçu un blanc-seing avec la loi d’habilitation qu’elles doivent agir sans circonspection. Il nous semble que la plupart des erreurs à ce niveau viennent du sommet.

Si le Comité de pilotage avait été mis en place dès le début avec comme mandat de s’occuper de toutes les questions liées aux vivres, il n’y aurait pas toute cette polémique. Malheureusement, cela n’a pas été fait.

Pis, le Professeur Seydi, en sa qualité du Chef du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann a l’obligation d’alerte sur les manquements constatés.

Dans un contexte où tous les spécialistes en médecine notamment ceux spécialisés en maladies infectieuses sont sollicités et participent à la communication pour éclairer la lanterne du public, il est difficile de réclamer l’obligation de réserve à un des intervenants là où tous les autres jouissent d’une liberté de parole.

Puisque l’Etat a choisi la transparence et ce mode de communication dès le début, il faut qu’il accepte de recevoir des coups. L’essentiel est de savoir que la critique constructive ne fait que faire avancer les choses.

S’agissant du Préfet de Dakar, il semble avoir obéit aux injonctions de supérieurs qui n’ont pas réfléchi au fait que Walf était loin d’être la seule télévision où les animateurs ne portaient pas de masques.

La précipitation et la diligence ont ravivé de vieux souvenirs et rappelé une ancienne époque où le défunt fondateur Sidy Lamine Niass subissait des attaques venant parfois des autorités.

Tout pour dire que si nous voulons gagner la guerre contre le Covid-19 et toutes les autres qui se pointeront à nous, il est important de savoir privilégier à tout moment l’intérêt général.

Pouvoir et administrés se doivent de faire preuve de dépassement, de sacrifice s’il le faut en évitant les comportements de nature à remettre en cause ce beau consensus sans lequel aucune bataille ne sera remportée.

Le manque de confiance dans les rangs, la suspicion des uns contre les autres, les faux-débats sont les meilleurs moyens de faire perdre au Sénégal la lutte comme c’est le cas actuellement.

Car, après avoir été félicité par le monde entier par la gestion de la pandémie, nous voilà dans une situation bien critique qui risque de dégénérer.

Peut-être qu’il est encore temps de se ressaisir et d’aller à l’essentiel.

Assane Samb