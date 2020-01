«Macky 2012» : Adji Mergane Kanouté exclue

Réunie le mardi 28 janvier 2020, la Conférence souveraine des leaders de la coalition « Macky 2012 » a décidé à la majorité de ses membres présents, de prononcer l’exclusion de Mme Adji Mergane Kanouté et de Mouhamadou Moustapha Diagne.

Adji Mergane qui occupait le poste de vice-coordonnatrice de Macky 2012 a été remplacé par Fatoumata Diop

Mais cette exclusion est loin d’ébranler les concernés. Dans les colonnes de Vox Populi, Adji Megrane qui a mis en place l’Initiative pour la Refondation de Macky 2012 (Irm2012), parle de « décision ridicule ».

Dans SourceA, Mouhamadou Moustapha Diagne estime que celle exclusion est nulle et non avenue dans la mesure où Macky 2012 est une coalition construite et constituée par Macky Sall.

« C’est une coalition qui appartient à Macky Sall qui la constituée et construite donc il n’y a pas une seule organisation qui peut exclure l’autre», déclare Moustapha Diagne, le leader de Synergie Républicaine.