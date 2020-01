Macky félicite Sadio Mané

Après El Hadji Ousseynou Diouf, le natif de Bambali est le deuxième sénégalais à remporter le trophée. Une récompense saluée par la chef de l’état Macky Sall qui n’a pas tardé à poster un message de félicitation et d’encouragement à l’endroit du meilleur joueur africain de l’année.

« Heureux et fier d’exprimer, au nom du peuple sénégalais, toute ma satisfaction et d’adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le ballon d’or africain. Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d’être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse », affirme t-il.