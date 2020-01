Macky freine Air Sénégal

Encore dans les plans de la boîte, la route transaérienne Dakar-New York via Washington s’éloigne de plus en plus pour Air Sénégal. A s’y méprendre, le rêve américain de la compagnie nationale sénégalaise pourrait se transformer en cauchemar. La conviction est du président de la République, Macky Sall. En petit comité comme en réunion de Conseil des ministres, le chef de l’Etat, qui semble suivre de près le déploiement de la compagnie nationale, tire la sonnette d’alarme sur la volonté exprimée de Air Sénégal à vouloir desservir New York via Washington. « Je salue votre engagement à faire d’Air Sénégal l’une des meilleures compagnies de la sous région, voire du continent, mais je trouve qu’il faudra revoir votre plan de desserte des Etats-Unis », a déclaré le chef de l’Etat à l’endroit de Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. C’était en plein Conseil des ministres et Macky Sall qui semble en connaitre plus que son ministre, a profité de l’occasion pour faire un cours magistral sur l’aéronautique et inviter Alioune Sarr à prendre toutes les précautions nécessaires avant d’engager Air Sénégal sur une ligne. Surtout que le délai d’attente de l’avion sur l’un des deux aéroports américains risque d’être long et très couteux pour la boîte.