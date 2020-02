Macky immortalise Dansokho, Sembène et …

Un nouveau décret présidentiel, relatif à la dénomination d’établissements d’Enseignement secondaire général, a été signé le 13 février dernier par le chef de l’État Macky Sall. Ainsi, cinq lycées de la région de Dakar vont désormais porter les noms d’illustres personnalités du monde politique et culturel sénégalais, des brillants Aminata Sow Fall et Cheikh Hamidou Kane aux défunts Amath Dansokho (homme politique), Ousmane Sembène (écrivain et cinéaste) et Ousmane Sow (artiste sculpteur). Ce sont respectivement les lycées de Patte d’Oie Builders, Mbao, Ouakam, Yoff et Diamniadio qui sont ainsi nommés.