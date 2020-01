MACKY : «JE NE VEUX VOIR PERSONNE CHEZ MOI»

Les autorités étatiques, les responsables et militants APR sont déclarés « persona non grata » par le Président Macky Sall chez lui, notamment à son domicile à Mermoz. La consigne est claire et sans équivoque. Le chef de l’Etat, qui a initié demain samedi 4 janvier, journée national du nettoiement, a demandé aux ministres, Dg militants et responsables politiques de rester dans leurs localités pour dérouler les opérations de nettoiement aux côtés des citoyens. Et Macky de prévenir qu’il ne compte également débourser aucun franc pour cette journée de nettoiement. Même pas le prix d’un balai. « Ce n’est pas une opération de mobilisation politique. C’est de l’investissement humain », a-t-il dit à son ministre de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, à l’issue du Conseil des ministres d’hier jeudi. Macky invite chaque citoyen à user des moyens à sa disposition pour participer à cette oeuvre de salubrité. Il renseigne qu’il ne tolérera aucune intrusion politique dans son quartier à Mermoz où il effectuera des opérations de nettoiement, en compagnie de ses seuls voisins. A noter que ce « cleaning day » va débuter demain samedi à 10 heures.