Le Conseil des ministres par téléconférence jusqu’a la fin du coronavirus

Selon le chef de l’Etat qui s’est exprimé sur son compte Twitter, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres se fera à partir de ce mercredi par visioconférence et ce jusqu’à la fin de la pandémie de Covid-19. L’annonce est faite par le chef de l’Etat via son compte Tweeter consulté par Rewmi. » J’ai tenu à organiser ce jour la réunion du conseil des ministres en mode visioconférence. Ce sera désormais la règle jusqu’à la fin de la pandémie #COVID19. L’innovation est source de progrès. Merci aux équipes techniques de la Présidence et de l’ADIE. », a-t-il écrit.

