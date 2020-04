Macky offre 1,5 millions F Cfa pour chaque famille de mort du Covid-19

De fortes sommes d’argent ont été retenues pour accompagner les Sénégalais de l’extérieur toucés par le Covid-19. Dans les trois pays européens, l’Italie, l’Espagne et la France, 2 000 euros (environ 1,5 million de F Cfa) sont octroyés aux familles des Sénégalais décédés du Covid-19, 500 euros (plus de 325 000 F CFa) sont donnés aux malades du Coronavirus et autres compatriotes en transit bloqués dans ces pays. Les étudiants non-boursiers recevront 200 euros (environ 135 000 F CFa). Une somme équivalente à l’allocation mensuelle des étudiants bénéficiaires d’aide.

Aux Etats-Unis, la même formule est retenue ou presque, à part une légère variation sur les sommes liées au taux de change de l’Euro et du Dollar Us. 2 000 dollar (environ 1,2 million) sont octroyés aux familles des morts, 500 dollars (environs de 300 000 F Cfa) pour les malades et le bloqués.