Macky réhabilite Youssou Touré

L’affaire va faire grand bruit. Le patron de l’Alliance Pour la République (Apr) a réhabilité et remis en selle Youssou Touré en lui confiant la coordination du Réseau des enseignants républicains. En effet, la décision est intervenue, d’après des sources de «L’As», lors de l’avant-dernière réunion du secrétariat exécutif de l’Apr le 13 janvier dernir. Macky Sall a déclaré ceci, alors qu’il abordait la question de la nécessité de la remobilisation à la base et des structures de son parti : « Youssou, il faut me redynamiser le Réseau ». Une phrase qui a sans doute surpris Youssou Touré qui avait démissionné depuis belle lurette. C’est son rival, Suzanne Camara qui appréciera.