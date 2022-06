MACKY REPOND A SONKO « Le Sénégal va faire ses élections »

Macky Sall, président du Sénégal et de l’Union africaine, était hier l’invité de France 24 et de RFI. De Paris où il se trouve, il s’est prononcé sur sa récente visite en Russie au cours de laquelle il a demandé à Vladimir Poutine de « prendre conscience » que l’Afrique était victime du conflit en Ukraine, du fait du danger d’une crise alimentaire mondiale. Il a aussi commenté la situation politique du Sénégal où la Yewwi Askan Wi menace d’empêcher la tenue des prochaines législatives.

Le chef de l’Etat qui se trouve à Paris, a réagi à la sortie d’Ousmane Sonko déclarant, lors de la manifestation de Yewwi, qu’il n’y aura pas d’élections, si la liste nationale de sa coalition n’est pas validée. Dans un entretien accordé à France 24, Macky Sall rassure que les élections législatives se tiendront à date échue. « Les menaces sur la non organisation des élections, ça c’est devant nous. De toute façon, le pays va faire ses élections », a-t-il martelé. « Le Conseil constitutionnel a décidé et nous nous sommes soumis. Ses décisions s’imposent à tout le monde », a-t-il assené, non sans rappeler l’esprit des institutions. Macky Sall précise pour autant que la liste Yewwi de Dakar n’était pas recevable mais, avoue-t-il, le conseil constitutionnel a fait une interprétation et a rétabli la liste. Quid des menaces de Yewwi Askan Wi ? « S’il y a des difficultés, elles se géreront conformément aux lois et règlements du pays », prévient-il. Avant d’ajouter : « Si on est un pays stable, ce n’est pas un hasard. Nous avons un code électoral, lequel a été discuté pendant des mois. Le pays va faire ses élections. » A la question de savoir si le pays ne va pas revivre les évènements de mars 2021 ? Il coupe net : « il faut éviter de prendre mars 2021 comme une référence absolue. Les élections législatives sont organisées par un code et un système électoral qui est le produit de concertations et de consolidations dont le dernier code a fait l’objet de discussions qui ont duré 16 mois et qui a abouti à aller à ces élections législatives. »A propos de la liste des titulaires de Yewwi rejetée, Macky Sall approuve. «Nous avons un code avec ses exigences avec le respect de la loi sur la parité. Une liste qui n’est pas paritaire, elle n’est pas recevable. Un point un trait. Ça c’est la loi. Si vous faites une liste qui ne respecte pas la loi, elle est éliminée. Tout simplement », dit-il. « Nous (ndlr : liste BBY), on a éliminé notre liste de suppléant parce qu’il y a une erreur de juxtaposition. La loi est dure mais c’est la loi. »

« Je ne suis pas encore invité à Kiev »

Interrogé sur son déplacement à Sotchi, en Russie, pour rencontrer Vladimir Poutine en tant que président de l’UA, Macky Sall explique qu’il s’est rendu sur place « parce que nous vivons une pénurie de céréales et d’engrais sur le continent africain ». Il a indiqué avoir adressé trois messages au président russe. « Tout faire pour aider à libérer les céréales d’Ukraine par le port d’Odessa », « accéder aux céréales et aux engrais », et « la fin de la guerre, une désescalade ». « Nous demandons d’engager des discussions avec l’Ukraine et les autres parties », a ajouté Macky Sall. « Si les céréales ne sont pas produites, on sera dans une situation de famine très sérieuse qui pourrait déstabiliser le continent africain », prévient le président de l’UA. Macky Sall se dit rassuré des promesses de Poutine d’autant plus que, dit-il, le Président russe s’est engagé sortir le blé de l’Ukraine. « Maintenant, il faut travailler à ce que le déminage du port de Marioupol soit fait et que l’Onu s’implique », recommande-t-il. Il a réitérer sa volonté de se rendre à Kiev même s’il avoue qu’il n’a pas été encore invité par le Président Zelensky. « Je n’ai jamais été invité à Kiev, mais je lui transmis une demande à Zelenski sur instruction de l’Ua. S’il nous invite, nous irons à Kiev », fait-il savoir.

M.BA