Macky retrouve ses « premiers compagnons » sauf Cissé Lô et Diakhaté

La journée nationale du nettoiement, communément appelée « Cleaning day », lancée samedi dernier par le Chef de l’Etat, Macky Sall, a été une occasion pour le Président de la République d’organiser des retrouvailles avec les militants de la première heure de l’Alliance Pour la République. En effet, après le nettoiement de quelques coins et recoins de la Ville de Dakar, le chef de l’Etat est retourné chez lui où il a invité autour d’un copieux repas, des membres fondateurs de l’Apr. Le Président Sall, qui avait formellement demandé aux militants de ne pas venir chez lui, voulait-il leur cacher cette rencontre ?

Puisque 24 responsables, parmi lesquels beaucoup de membres fondateurs de son parti, étaient présents à ce déjeuner : Dionne, Aminata Tall, Abdourahmane Ndiaye, Diène Farba Sarr, Mahmout Saleh, Mor Ngom… Seule Mariama Sarr retenue par la journée de nettoiement à Kaolack, était absente.

Youssou Touré, « lâché » par le couple présidentiel, Aminata Tall, Diène Farba, qui s’était éloigné du Palais ont été invités par le locataire du Palais, informe L’AS.

Moutapha Cissé Lô et Moustapha Diakhaté n’ont pas répondu à l’appel mais ils étaient les absents les plus présents. L’émotion était à son comble. Diène Farba n’a pu retenir son émotion. Il a craqué et fondu en larmes.

Le patron de l’Apr, qui était très heureux de retrouver ses compagnons de la première heure, leur a fait savoir son mutisme et son éloignement ne sont dus qu’aux énormes charges qui reposent sur ses épaules. Mais qu’il suit de près et avec intérêt, toutes leurs activités.

Le président, qui est au courant des nombreuses frustrations de ses anciens compagnons, compte huiler davantage leurs relations.

Et pour cela, il a promis de les rencontrer autour d’un déjeuner tous les deux mois, pour discuter de la vie du partie et de la situation du pays.

Mieux, il a également promis de récompenser les militants qui n’ont pas encore de poste de responsabilité depuis son accession à la magistrature suprême.